شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين"تصديري الصناعات الهندسية" والوكالة الأمريكية للتنمية لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية اجتماعاً أمس مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وفريق الخبراء المسئول عن مشروع "تنمية التجارة بمصر Trade Reform and Development in Egypt (TRADE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، والذي يهدف الى زيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة لعدد من القطاعات الصناعية ومنها الصناعات الهندسية.

وقال المجلس التصديري في بيان له اليوم، إن الاجتماع ناقش استراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات الهندسية، وكذلك خطط زيادة الصادرات وكيفية التغلب على العقبات التي تؤثر على تنافسية الشركات المصدرة، وتعزيز دور المجلس التصديري في مساندة المجتمع الصناعي والمصدرين، كما تطرق الاجتماع الى سبل تطوير السياسات المتعلقة بالتجارة والاستثمار في مصر.

وأوضح المجلس، أن مشروع "تنمية التجارة بمصر" الممول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيتم تنفيذه خلال فترة زمنية مدتها 5 سنوات تبدأ من العام الجاري، ويشمل المشروع ثلاث مكونات رئيسية وهى تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، و تطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس سيقدم رؤية واضحة في إطار مشروع "تنمية التجارة بمصر" الممول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك لإفادة الشركات التي تصدر حاليًا، وإضافة شركات جديدة صغيرة ومتوسطة للتصدير خلال الفترة المقبلة.

وأضافت، أن مشروع "تنمية التجارة بمصر" سيُمكن الشركات المستفيدة منه في الحصول على بعض الخدمات، مثل منح الشركات شهادات الجودة لاختراق الأسواق الأفريقية ومنح تدريبية لزيادة الصادرات لكافة الأسواق، وزيادة قدرات الشركات الصغيرة على الارتقاء بمستوى المنتجات المصدرة، ومساندة الشركات الصغيرة الجديدة في كيفية اختراق ودخول الأسواق والتصدير.

وكشفت "حلمي"، أن المجلس التصديري يسعي لتعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية، لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة لقطاع الصناعات الهندسية لزيادة صادراته وخلق فرص تصديرية جديدة، وإدخال شركات جديدة لقطاع التصدير.

وحضر الاجتماع كل من مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ودان بيركشاير رئيس فريق العمل المسئول عن المشروع، والدكتور محمد أبو عيانة المسئول عن المكون الأول للمشروع، دكتورة ماجدة شاهين المسئولة عن المكون الثالث للمشروع، الدكتورة منال كريم احد المسئولين عن المكون الثاني للمشروع، ودكتورة منال السمادوني الخبيرة الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المهندس مصطفى العشيري المسئول عن الملف المصري بشركة بالديوم للاستشارات التنموية، ومحمد سامي مدير ادارة التعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية.