شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 3-6-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 3-6- 2021، مقابل الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية للبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه مسجلا 19.02 للشراء، 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.06 للشراء، 19.21 جنيه للبيع، أما سعر صرف الدينار الكويتى فسجل 49.15 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

وفي حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى مسجلا 22.09 جنيه للشراء، 22.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كا بـ 22.05 جنيه للشراء، 22.25 جنيه للبيع ، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا 19.02 للشراء، 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.06 للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 22.09 جنيه للشراء، 22.28 جنيه للبيع، مقابل 22.05 جنيه للشراء، 22.25 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى مسجلا 49.15 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.