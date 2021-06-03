شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة لأول مرة في أربعة جلسات مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ السابع من كانون الثاني/يناير للجلسة الرابعة في ثمانية جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:46 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.39% لتتداول عند 28.19$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 28.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 28.20$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.01 مقارنة بالافتتاحية عند 89.93.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 645 ألف وظيفة مقابل 742 ألف وظيفة في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً 6 ألف طلب إلى 400 ألف طلب مقابل 406 ألف في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 هذا الشهر تراجعاً 27 ألف طلب إلى 3,615 مليون طلب مقابل 3,642 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن توضح قراءة مؤشر الإنتاجية ارتفاعاً 5.5% مقارنة بارتفاع 5.4% في القراءة الأولية للربع الأول ومقابل تراجع 4.2% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس قراءة مؤشر التكلفة تراجعاً 0.4% مقارنة بتراجع 0.3% في القراءة الأولية السابقة ومقابل ارتفاع 6.0% في الربع الرابع.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 70.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 64.7 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تظهر اتساعاً إلى 63.0 مقابل 62.7 في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مع إلقاء رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك ملاحظات افتتاحية في حدث إطلاق كتاب عبر الإنترنت يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز عن التنظيم المالي في مؤتمر عبر الإنترنت تشترك في استضافته حمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية ومعهد السياسة المصرفية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقارير التي تطرقت إلى لكون ثاني أكبر المدن الاسترالية وهي مدينة ملبورن قررت تمديد قيود الإغلاق المفروضة بها لمدة سبعة أيام إضافية ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الفيروس التاجي داخل المدينة، ويأتي ذلك، عقب ساعات من تمديد الحكومية اليابانية أيضا قيود الإغلاق على تسعة مقاطعات على رأسهم العاصمة طوكيو لثلاثة أسابيع إضافية حتى 20 من حزيران/يونيو.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرات في وقت سابق من الشهر الماضي من كون جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وأن في آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية هناك إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما تابعنا في وقت سابق من الشهر الماضي اعلان المنظمة بأنها قامت بتصنيف السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند بأنها مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تشهد مؤخراً انخفاض وتيرة الإصابات اليومية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 02:26 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 170.81 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,557,586 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أمس الأربعاء، قرابة 1,582 مليون جرعة.