شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تستعد للعودة لأسواق الدين العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد شركة أرامكو السعودية للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية بـ صكوك من شأنها أن تساعد في تمويل التزام بتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة.

واختارت أكبر شركة للطاقة في العالم حوالي 15 مصرفاً لإدارة عمليات بيع الديون الإسلامية، أو الصكوك، التي يمكن أن تحدث هذا الشهر، وفقاً لما ذكرته "بلومبرج" نقلا عن موقع قناة "العربية".

وتدرس الشركة العديد من شركات الطاقة الحكومية الأخرى في الخليج أيضاً طرح سندات الدولية. حيث قد تصدر قطر للبترول سندات بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة، بينما تسعى شركة تنمية الطاقة العمانية لجمع حوالي 3 مليارات دولار.

وأكدت تقارير صحيفة صادرة مؤخرا، أن شركة "أرامكو" السعودية ثالث أكثر الشركات ربحية في العالم بعد آبل ومايكروسوفت، تدرس تمويل مدفوعات بمليارات الدولارات لمورديها، في أحدث سلسلة من التحركات من قبل عملاق النفط لتوليد السيولة.

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، جمعت الشركة 8 مليارات دولار من السندات التقليدية بآجال استحقاق تتراوح بين 3 سنوات و50 سنة.

وارتفعت أرباح أرامكو السعودية في الربع الأول وسط انتعاش في أسواق النفط والغاز العالمية، على الرغم من أن التدفق النقدي الحر ظل منخفضاً للغاية لتغطية توزيعات أرباحها الفصلية البالغ قيمتها 18.75 مليار دولار.