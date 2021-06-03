شكرا لقرائتكم خبر عن "أبناء محمد حسن الناقول" تعتزم تدشين مصنعها بمصر بعد إنجاز الإدراج بسوق "نمو" السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع ماجد محمد الناقول، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول، تشغيل مصنع الناقول للأسمنت في مصر، موضحا أن الشركة كانت قد توسعت بمصنعها في منطقة العلمين الجديدة الواعدة.

وأشار إلى أن الشركة لديها مصانع للخرسانة الجاهزة في الدمام. وكشف أن عملية الإدراج المباشر، جاءت بالتوازي مع حرص الشركة على التوسع من خلال الاقتراض، بعد سداد كامل الاقتراض السابق في عام 2020، ولأن تكلفة الاقتراض أقل من دخول مساهمين في الوقت الحالي، بحسب موقع قناة العربية.

واعتبر أن إدراج الشركة سيرفع موثوقيتها لدى البنوك، لكن فكرة زيادة رأس المال ستظل للتوسعات بعيدة المدى، بينما سيكون التركيز على الاقتراض في المرحلة الحالية، للشركة التي تبلغ من العمر 44 عاما، ولديها طموحات كبيرة.

كانت مجموعة تداول السعودية، قد أعلنت إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من أمس الأربعاء الموافق الثاني من يونيو 2021.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية العام الماضي على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".