شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مضاء للاستثمار" يوضح أضرار توقف تداولات السوق السعودية أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار، أن يتراوح الضرر الناتج عن توقف تداولات سوق الأسهم السعودية بين 8 إلى 12 مليون ريال، داخل هذا المدى.

وقال السعيد، إنه في حالة عدم وجود النية لدى المستثمر للتداول بيعاً وشراء عند ذلك لا يعتبر متضررا.

وأشار إلى أن من أدخل أوامر لم يقبلها نظام التداول، يكون هو المتضرر الحقيقي لأنه في حالة الارتفاع فقد فرصة للربح، وإن كان انخفاضاً فقد فرصة للتخارج على أسعار أفضل، وتضمن تشريعات هيئة السوق المالية حقه كمستثمر، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن توقف التداولات هي أحداث قديمة قبل تطوير أنظمة التداول، ولم تحدث منذ فترة طويلة، وفي البداية كان التوقع أن الخلل من مزود الخدمة أو الإنترنت وليس من "تداول السعودية".

وذكر السعيد، أن الضرر الأكبر من توقف الجلسة هو على "تداول السعودية" بسبب حدوث خلل فني لديها بجانب العمولات المفقودة لها، يليها الوسطاء مقدمي الخدمة، وأي عمليات مالية تأخرت عن العمل بسبب تأخر الخدمة ومن ثم قد يقدم المتضرر طلب تعويض من هيئة سوق المال.

رغم أن الجلسة تعرضت لتعطل تقني أثر على حوالي 40% من وقت التداول إلا إن شركة تداول السعودية أعلنت بعدها بأنه تمت معالجة الخلل وإعادة نشاط السوق بشكل طبيعي ومنتظم، وتمت إعادة نشاط السوق بفترة مزاد حتى الساعة 01:00 مساء.

واستطاع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي "تاسي" بعدها أن ينهي جلسة أمس الأربعاء، مرتفعاً 0.56% إلى 10656.81 نقطة، بتداولات زادت على 8.2 مليار ريال.