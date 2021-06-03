شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "لازوردي للمجوهرات": زيادة رأس المال تستهدف تخفيف التكاليف والتوسع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي للمجوهرات، إن قرار رفع رأس المال الذي تسعى إليه الشركة يأتي رغم التدفقات النقدية الإيجابية وذلك بهدف الاستثمار في تطوير أعمال الشركة ومن ثم تخفيف التكاليف المالية.

وأوضح أن لازوردي سوف تستثمر في تطوير المجوهرات الذهبية بأسعار منخفضة، وهو توجه عالمي آخذ في التطور بسرعة أكبر من المجوهرات الفاخرة، مع إقبال النساء بالمنطقة أكثر على المجوهرات الخفيفة والعملية، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن لازوردي سوف تسعى أيضا بجانب ذلك للتوسع في قطاع التجزئة في كل من السعودية ومصر، وتطوير التجارة الإلكترونية التي تشكل 10% من إيرادات لازوردي، متوقعاً وصولها إلى 20% العام المقبل.

وأضاف أن الشركة سوف تستخدم جزءا من رأس المال لتخفيف التكاليف المالية وزيادة الربحية.

وكانت شركة لازوردي للمجوهرات قد أعلنت نهاية العام الماضي عن تقدمها بملف زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية.

ومؤخرا، كشفت البيانات المالية للشركة عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 لتصل إلى 10.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 551.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 445 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 120.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 17.5 مليون ريال في العام 2019.