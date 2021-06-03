شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق بلا تغير يذكر والأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية بلا تغير يذكر، الأربعاء قبيل بيانات اقتصادية أمريكية مهمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بينما يعكف المستثمرون على تقييم مخاوف التضخم.

وصعد قطاع الطاقة على المؤشر ستوكس ستاندرد اند بورز 500 القياسي مع استمرار مكاسب أسعار النفط، بينما تراجعت أسهم الموارد الأساسية، ودفع هبوط بنسبة ثلاثة بالمئة في أسهم تسلا قطاع التكنولوجيا للتراجع.

وتنتظر السوق تقريرا أسبوعيا بشأن البطالة وبيانات الوظائف بالقطاع الخاص غدا الخميس تعقبه أرقام الوظائف لشهر مايو يوم الجمعة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 31.25 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 34606.56 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 6.08 نقطة، أو 0.14 بالمئة، ليغلق عند 4208.12 قنطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 22.37 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 13758.84 نقطة.

الأسهم الأوروبية

ظلت الأسعار الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة، الأربعاء بدعم من مكاسب لأسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية بينما عززت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وأوروبا معنويات المستثمرين في يوم تداول هادئ في معظمه.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة ليحتفظ بقوته قرب أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في الجلسة السابقة.

ودفعت بيانات تظهر نموا قويا لنشاط المصانع الأمريكية والأوروبية في مايو الأسهم العالمية إلى مستويات مرتفعة جديدة أمس الثلاثاء بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة لتأكيد تعاف متين لأكبر اقتصاد في العالم.

وصعدت أسهم شركات النفط والغاز 0.9 بالمئة لتأتي في مقدمة القطاعات الأوروبية الرابحة مع توسيع أسعار الخام مكاسبها بعد أن تمسكت مجموعة أوبك+ بخطتها لعودة حذرة للإمدادات إلى الأسواق في يونيو ويوليو.

وصعدت أيضا أسهم قطاعات الأغذية والمشروبات والعقارات والتكنولوجيا والتعدين.

ومن بين أبرز الرابحين في جلسة اليوم، صعد سهم شركة فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 3.5 بالمئة بعد أن اقترح مجلس الإدارة توزيع حصيلة بيع وحدة شاحنات يو.دي على المساهمين.

الأسهم اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الأربعاء، مدعومة بمكاسب في قطاع الفندقة، إذ عززت زيادة نشاط حملات التطعيم باللقاحات الآمال في استئناف أنشطة اقتصادية، في حين ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات إلى مستويات قياسية جديدة وسط زيادة في الطلب العالمي.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.46 بالمئة ليغلق عند 28946.14 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.84 بالمئة إلى 1942.33 نقطة.

ومع تمديد اليابان الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام إلى وقت لاحق من الشهر الجاري، يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من ذلك، في ظل مؤشرات على زيادة نشاط التطعيم تغذي رهاناتهم على إعادة فتح الاقتصاد.

وكانت شركات السكك الحديدية من بين أفضل الشركات أداء.

وكان قطاع العقارات من القطاعات القوية الأخرى، إذ ارتفع سهم سوميتومو للعقارات والتنمية 4.3 بالمئة، فيما ارتفع سهم ميتسوي فودوسان 5.2 بالمئة.

واستفادت أسهم شركات صناعة السيارات من الآمال في انتعاش الطلب العالمي، وتهافت المستثمرون على أسهم القيمة، والتي يعتقدون أنها من المحتمل أن تحقق مزيداً من الارتفاع مقارنة بالأسهم المرتبطة بالنمو مرتفعة الثمن.

وتقدم سهم هوندا موتور 4.6 بالمئة، ليبلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، فيما واصل سهم تويوتا موتور اتجاهه الصعودي ليسجل مستوى قياسياً مرتفعاً بمكاسب بلغت 2.2%. (وكالات)