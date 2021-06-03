شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد النيوزلندي بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قمته 58.3 مقابل 59.1 في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 8.03 مليار دولار استرالي مقابل 5.57 مليار دولار استرالي في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 8.35 مليار دولار استرالي.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً 3% مقابل تراجع 1.3% في آذار/مارس، بينما أظهرت قراءة مؤشر الواردات تراجعاً 3% مقابل ارتفاع 4.5%، كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أكدت على ارتفاع 1.1% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل، ومقابل ارتفاع 1.3% في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا كشف المجموعة المصرفية استراليا ونيوزيلندا عن قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 2.3% في نيسان/أبريل، وجاء ذلك، قبل أن نشهد هذا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي كايسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.1 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل والتوقعات عند 56.3.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.81% ليربح 15.67 نقطة ويصل إلى المستوى 1,958.00، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.35% ليربح هو الأخر 102.14 نقطة ويصل إلى المستوى 29,048.28.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.28% ليربح 14.80 نقطة ويصل إلى المستوى 5,304.77، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.37% ليربح هو الأخر 13.38 نقطة ويصل إلى المستوى 3,610.52.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.32% ليخسر 92.47 نقطة ويصل إلى المستوى 29,205.15، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.93% ليربح 30.02 نقطة ويصل إلى المستوى 3,254.25.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.01% ليخسر 1.29 نقطة ويصل إلى المستوى 12,438.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً نسبة 0.33% ليربح 23.98 نقطة ويصل إلى المستوى 7,241.80.