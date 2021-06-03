شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفقد العزم – تحليل - 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستوى 0.8900 كمحطة تالية.

نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة المتوقعة يتطلب الثبات دون مستويات 0.9000 و0.9030.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8900 والمقاومة 0.9020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط