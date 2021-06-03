شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على ثباته دون مستوى 0.7765، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي، بانتظار التوجه نحو 0.7615 كهدف رئيسي تالي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7765 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7680 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط