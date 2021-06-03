شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بإيجابية جديدة – تحليل - 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع جديد ليؤكد اختراق مستوى 71.35 ويقترب من هدفنا الممتد عند 72.20، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تخطي المستوى الأخير سيدفع السعر إلى 73.60 كهدف رئيسي تالي.

لذلك، سيبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستويات 71.35 و70.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.80 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد