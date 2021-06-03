شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من الهدف الثاني – تحليل - 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالارتفاع ليقترب من هدفنا الثاني المنتظر عند 69.55، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند 70.45.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 67.95 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 70.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد