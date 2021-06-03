شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعود إلى القناة – تحليل - 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعافى سعر الفضة يوم أمس ليتداول فوق دعم القناة الصاعدة من جديد، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد ويوقف الانخفاض المقترح يوم أمس، ليتجه نحو تحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 29.00 ثم 29.50.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 27.70 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.70 والمقاومة 28.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد