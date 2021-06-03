شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليتجه السعر نحو استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث يحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1928.60 كهدف رئيسي تالي.

اختراق مستوى 1918.00 سيعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1894.20 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1890.00 والمقاومة 1925.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد