شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بهدوء – تحليل - 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي نحو الأسفل ليقترب من مستوى 1.2013، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار كسر المستوى المذكور لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1.1900.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2090 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1960 والمقاومة 1.2090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط