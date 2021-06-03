شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الدولار مقابل الين من حاجز 110.00، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على تقديم مزيد من التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 110.60 ثم 111.05 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 109.22 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.20 والمقاومة 110.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد