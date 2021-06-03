شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالتذبذب – تحليل - 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار التحرك داخل النطاق الجانبي الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، والذي تتمثّل أطرافه بالدعم 1.4095 والمقاومة 1.4238، ليبقى الميل الجانبي مسيطراً على المدى اللحظي إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد المستويات المذكورة لتحديد الأهداف التالية بشكل أوضح.

نذكر بأن اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.4375، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط تبدأ أهدافه عند مناطق 1.3900.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4070 والمقاومة 1.4250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي