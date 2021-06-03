شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه ضغط سلبي – تحليل - 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.2175 بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس، وارتد صعوداً ليحاول العودة إلى القناة الصاعدة، لكنه يجد صعوبة في التداول فوق الدعم المكسور مجدداً، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لانعطاف محتمل في الاتجاه، وبالتالي، فإننا نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن اختراق المقاومة 1.2240 سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستوى 1.2300 كمحطة تالية، بينما يمثل كسر الدعم 1.2175 عامل سلبي سيضغط على السعر لزيارة مستوى 1.2064 بشكل مباشر.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2130 والمقاومة 1.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير