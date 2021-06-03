شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الأثاث: السعودية بالمرتبة الأولى للدول المستوردة للأثاث المصرى بـ21 مليون دولار خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديرى للأثاث، أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، والتي زادت بنسبة 23.2% لتبلغ نحو21 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأضاف المجلس في تقريره الشهرى، حصل الخليج 365، على نسخة منه، أن الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية والتي ارتفعت بنحو 9% مسجلة 12 مليون دولار مقابل 11 مليون دولار.

وجاء في التقرير، أن الأثاث المصري إلى العراق ارتفعت خلال الأربع شهور الأولى من العام الحالي بنحو 83.3% لتبلغ نحو11 مليون دولار مقابل 6 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما احتل "السودان" المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 6 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار بارتفاع بلغ 20%.

وأشار التقرير إلى أن عمان استوردت أثاثا مصريا بنحو 6 ملايين دولار مقابل 7 ملايين دولار بتراجع بلغ 14.2%، وجاء "الأردن" في المرتبة السادسة حيث زادت وارداته من الأثاث المصري لتبلغ ما قيمته 4 ملايين دولار مقابل مليوني دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغ 100%.