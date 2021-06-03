شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لاعلى لينهي تداولات امس الاربعاء مرتفعا عند مستوى 6786 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 6700 نقطة، في ظل ظهور اداء ايجابي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى المقاومة 6900 نقطة، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 6700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,764 بينما مستوى المقاومة هو 6,797 نقطة