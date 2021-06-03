شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10804 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 11000 نقطة خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 10700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,773 بينما مستوى المقاومة هو 10,823 نقطة