شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 0.7739 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7754 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7737.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قمته 58.3 مقابل 59.1 في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 8.03 مليار دولار استرالي مقابل 5.57 مليار دولار استرالي في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 8.35 مليار دولار استرالي.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً 3% مقابل تراجع 1.3% في آذار/مارس، بينما أظهرت قراءة مؤشر الواردات تراجعاً 3% مقابل ارتفاع 4.5%، كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أكدت على ارتفاع 1.1% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل، ومقابل ارتفاع 1.3% في آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 645 ألف وظيفة مقابل 742 ألف وظيفة في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً 6 ألف طلب إلى 400 ألف طلب مقابل 406 ألف في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 هذا الشهر تراجعاً 27 ألف طلب إلى 3,615 مليون طلب مقابل 3,642 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن توضح قراءة مؤشر الإنتاجية ارتفاعاً 5.5% مقارنة بارتفاع 5.4% في القراءة الأولية للربع الأول ومقابل تراجع 4.2% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس قراءة مؤشر التكلفة تراجعاً 0.4% مقارنة بتراجع 0.3% في القراءة الأولية السابقة ومقابل ارتفاع 6.0% في الربع الرابع.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 70.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 64.7 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تظهر اتساعاً إلى 63.0 مقابل 62.7 في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مع إلقاء رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك ملاحظات افتتاحية في حدث إطلاق كتاب عبر الإنترنت يستضيفه بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز عن التنظيم المالي في مؤتمر عبر الإنترنت تشترك في استضافته حمعية صناعة الأوراق المالية والأسواق المالية ومعهد السياسة المصرفية.