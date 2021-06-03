شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الصعود – تحليل صباحي – 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليؤكد المؤشر على اختراق مستوى المقاومة الذي تحدثنا عنه بتقاريرنا السابقة 10,540.17، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.56% بما يعادل 59.391 نقطة، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب المؤشر القادمة.

لذلك تظل توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 10,540.17، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,500.00 ومستوى المقاومة 10,900.00.