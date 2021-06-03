شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل السهم لهدفه السعري والذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير عند مستوى 5.40 ريال، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 5.35 ريال، مكون نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4.90 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.24 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.42 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط