شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا (BLDN) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.567 ريال، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، مكون نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك، نتوقع ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 1.62 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.54 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.56 وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد