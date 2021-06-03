شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء عند مستوى 1.023 ريال، وذلك بعدما ارتفاع لهدفه السعري المتوقع عند 1.05 ريال، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يشير الى ان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.92 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.06 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.00 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط