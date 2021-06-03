شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 236 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 270 فلس، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 180 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 270 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 230.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 242.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط