شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء ليغلق عند مستوى101 فلس، الا ان السهم قد اخترق خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما نتوقع معه تراجع السهم مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 90 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 106 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 97.0 وبين مستوى المقاومة هو 102.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط