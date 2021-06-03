شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 560 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اخترق السهم القناة الصاعدة متوسطة الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 530 فلس كمستوى اول ثم 450 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 590 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 550.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 560.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط