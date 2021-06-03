شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 400 فلس، بالتزامن مع ظهور اشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 420 فلس كمستوى اول ثم 450 فلس كمستوى ثان خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 380 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 395 وبين مستوى المقاومة هو 414 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد