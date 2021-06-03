شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة اخرى خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 710 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما اخترق السهم القناة الصاعدة متوسطة الأجل،لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 680 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 730 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 700 فلس وبين مستوى المقاومة هو 713 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط