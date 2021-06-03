شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 285 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 275 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 288 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 282 فلس وبين مستوى المقاومة هو 286 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط