شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 03-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 215 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 230 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 205 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 212 وبين مستوى المقاومة هو 222 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد