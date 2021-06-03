شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء ارتفاع الذهب عالميًا وفى السوق المصرى خلال مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجلت أسعار الذهب على المستوى العالمي ارتفاعات كبيرة على مدار شهر مايو 2021، سواء على المستوى العالمي أو مستوى السوق المصري، حيث صعدت أونصة الذهب من 1768 دولار وهو سعر المعدن الأصفر يوم 1 مايو 2021 إلى 1907 دولار حالياً بنسبة زيادة 7.8% وبقيمة ارتفاع 139 دولار، وفي مصر ارتفع سعر الذهب 41 جنيها من 776 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 817 جنيها، وفيما يلي أبرز أسباب ارتفاع الذهب.

- ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي.

- استمرار التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي بسبب كورونا.

-الإغلاق الجزئي في بعض الدول جراء جائحة كورونا.

- اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض ضرائب لا تقل عن 15 % على الشركات متعددة الجنسيات.

-تراجع الدولار لأكثر من مرة هذا الشهر تسبب في ارتفاع الذهب

-تراجع عائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية