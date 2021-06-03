شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر مايو الماضى، واستحوذ الأجانب على نسبة 17.1%، والعرب على 8.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.116 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 150.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 81.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 11.5%، وسجل العرب 7%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 1.84 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 440.6 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 10309.06 نقطة، خلال جلسات شهر مايو الماضي، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.65% ليغلق عند مستوى 2278.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.13% مغلقًا عند مستوى 3215.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.54% مغلقًا عند مستوى 12773.37 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 1232.01 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو الماضى، ليغلق عند مستوى 655.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.8%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 338.8 مليار جنيه إلى 336.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.9 مليار جنيه إلى 111.9 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%.

وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 446.7 مليار جنيه إلى 448.3 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 60.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 10.342 مليار ورقة منفذة على 843 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 65.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.426 مليار ورقة منفذة على 713 ألف عملية خلال الشهر الماضى.