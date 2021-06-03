شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تخطط للإعلان عن الجيل التالي من نظام "ويندوز" الشهير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "مايكروسوفت" خلال تداولات يوم الأربعاء على نحو سلبي في ظل الطلب من جانب المستثمرين على القطاع التكنولوجي.



وأعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات اليوم أنها تنوي الإعلان عن الجيل التالي من نظام تشغيل الحواسب "ويندوز" في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران.



وذكرت الشركة أنها بعثت بدعوات بالفعل إلى الصحفيين كي يحضرو الحدث المزمع انعقاده افتراضيا عبر الإنترنت.



وسوف يقود هذا الحدث الهام المدير التنفيذي لشركة "ماسكروسوفت" "ساتيا ناديلا" بالإضافة إلى عدد المسؤولين التنفيذيين.



هذا، ويعد نظام "ويندوز" المشغل الرئيسي على أجهزة الحواسب الشخصية بدرجة كبيرة حول العالم، كما أن مبيعات "مايكروسوفت" من "ويندوز" تشكل حوالي 14% من إجمالي إيراداتها.



ومنذ طرح "مايكروسوفت" لنظام "ويندوز 10" لأول مرة في عام 2015، تجري الشركة تحديثين كل عام لهذا النظام بالذات، ومن ثم ينتظر الأسواق النسخة التالية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بأقل من 0.1% وأغلق جلسة الأربعاء عند 247.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 249.2 دولار وأقل سعر عند 245.8 دولار.