شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل مكاسبه بفضل خطة «أوبك بلس» وتوقعات الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعدما اتفقت أوبك وحلفاؤها على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في يونيو ويوليو مع توقعات بتعافٍ قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا بما يعادل 0.27 % إلى 67.90 دولارمواصلا المكاسب بعد زيادة 2.1 % في اليوم التالي لعطلة في الولايات المتحدة كانت يوم الإثنين الماض. وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.31 % إلى 70.47 دولار للبرميل، مما يضيف إلى ارتفاع 1.3 % خلال الليل حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن مارس.

واتفقت أوبك+ أمس الأول على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو.

ودعمت تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة عقب الاجتماع السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وأن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.