شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: نحرص على تعزيز علاقاتنا مع الدول الأفريقية لسياحة مستدامة وناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن وزارة السياحة والآثار تحرص دائمًا على تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الدول الأفريقية الصديقة نحو سياحة مستدامة وناجحة.

أضافت فى تصريحات خاصة، أنه على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا قد أثرت على العالم، وخاصة صناعة السياحة، إلا أنها ذكرتنا أيضًا بأهمية العمل المشترك بين الدول الأفريقية فمن خلال توحيد الجهود، ستتم إضافة المزيد من القيمة إلى الرحلات السياحية فى أفريقيا والتى تقدم أنشطة وخبرات متنوعة لجذب شرائح سياحية مختلفة، ولتحقيق هدف الحفاظ على أنشطة السياحة المستدامة، فإنه من الضرورى دراسة مواردنا حيث يمكننا التشارك والاستفادة من مناطق الجذب والبنى التحتية السياحية لبعضنا البعض.

ذكرت كذلك، إن حلمى هو أن تتعاون منظمات الأعمال ومنظمى الرحلات السياحية وشركات الطيران لبناء روابط وإتاحة الفرصة لمزيد من المسافرين لمشاهدة جمال البلدان الأفريقية، ودعت ممثلى الدول للوقوف معًا للتغلب على هذا التحدي وتحقيق المزيد من الرخاء للقارة الأفريقية من خلال إعادة تنشيط السياحة بأمان ووضعها على طريق الانتعاش، مؤكده على أن وزارة السياحة والآثار المصرية على استعداد دائمًا لدعم قطاع السياحة فى البلدان الأفريقية ولن تدخر أى جهد لمشاركة تجربتها (استراتيجيات السياحة وبناء القدرات والتدريب... إلخ) لتطوير صناعة السياحة فى هذه البلدان.

واستكمل لقد بدأت مصر بنجاح استئناف السياحة الوافدة من أسواق مختلفة إلى مقاصدها السياحية، وتبذل وزارة السياحة والآثار جهودًا كبيرة لجذب المزيد من السائحين الأفارقة حيث تمثل السوق الأفريقية أهمية كبيرة لصناعة السياحة فى مصر، ونركز بشكل أكبر حاليا على السائحين الأفارقة، مع التركيز على السفر داخل المنطقة لأنها غنية بالإمكانيات والعديد من الجواهر الخفية التى يجب استكشافها.