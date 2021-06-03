شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يتراجع 3% بعد سحب آلاف السيارات في السوق الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تداولات يوم الأربعاء بعد إعلان شركة السيارات الكهربائية سحب آلاف السيارات بسبب مشكلة فنية في السوق الأمريكي.



وأعلنت "تسلا" اليوم سحب ما يقرب من 6000 سيارة كهربائية في أمريكا نتيجة خلل ربما يؤدي إلى فقدان ضغط الإطارات مما يعرض قائدي هذه المركبات للحوادث.



وكشفت وثائق تابعة لوكالة سلامة المرور في الولايات المتحدة عن أن بعض سيارات "تسلا" التي تغطيها عملية السحب من الأسواق من طراز "موديل 3"، وتم إنتاجها في الفترة بين عامي 2019 و2021 بالإضافة إلى سيارات من "موديل واي" التي أنتجتها الشركة بين عامي 2020 و2021.



وأوضحت شركة "تسلا" أنها لم تبلغ بأي حوادث نتج عنها فيات أو إصابات بسبب الخلل الفني المذكور مشيرة إلى أن عملية السحب طوعية وسوف يتم خلالها فحص السيارات المتأثرة واستبدال أي مكونات أو قطع غير لازمة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 3% وأغلق جلسة الأربعاء عند 605.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 623.3 دولار وأقل سعر عند 599.1 دولار.