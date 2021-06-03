وزيرة التخطيط تكشف حقيقة استغناء الحكومة عن الموظفين ضمن خطط برنامج الإصلاح الهيكلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لن يتم الاستغناء عن العاملين في الخطة الجديدة للإصلاح الهيكلي، موضحةً أن البرنامج الجديد سيعمل على توسيع رقعة الصناعة.

وتابعت في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى على صدى البلد، أن البرنامج يستهدف تحسين جسم كل قطاع، من أجل تعزيز التعامل مع الصناعات الحديثة وتدريب العاملين في كل القطاعات، لافتة إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وجه بأن يكون هناك متابعات دائمة مع المواطنين وتعريفهم بكل المستجدات.

وفي سياق متصل، أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر حققت معدلات نمو إيجابي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، رغم تداعيات أزمة كورونا في مصر والعالم وتراجع الاستثمار والتجارة.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن هناك حالة تعافي عالميا لكنها بقدر محدود، بوجود الاستثمارات والسياحة في بعض الدول، لافتة إلى لارتفاع النمو الاقتصادي الإيجابي لـ2.9% خلال الربع الثالث من العام المالي مقارنة مع 2% في الربع الثاني.

وأشارت الوزيرة، إلى وجود انتعاش في عدة قطاعات مثل النقل والاتصالات والتجارة، بينما هناك انكماش في السياحة والطيران، لكن هناك حالة تعافي بدأت تلوح في الأفق، موضحة أن إيرادات قناة السويس صعدت 16% خلال أول 4 أشهر من 2021، مقارنة بـ2020.