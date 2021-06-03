"الأوقاف" تعلن طرح وحدات سكنية للشباب بالمدن الجديدة.. الشروط وطريقة التقديم (صور)



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، عن طرح وحدات سكنية لإسكان الشباب بكل من مدينتي العاشر من رمضان بالشرقية ومدينة السادات بالمنوفية.

يتكون المشروع من وحدات سكنية بها جميع الخدمات من (مركز صحي – نادي اجتماعي – حضانة – مول تجاري – مبني إداري) بمساحات تبدأ من 55 م2 إلى 81 م2 وبأسعار تترواح ما بين 153000 جنيه حتى 188000 جنيه.

بالشروط التالية:

1. لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة

2. ألا يقل السن عن واحد وعشرين عامًا وألا يزيد عن خمسين عامًا من تاريخ بدء الحجز.

3. يتم عمل القرعة العلنية وذلك بعد مراجعة وزارة الإسكان على السادة المتقدمين.

التقديم في الفترة من 1/ 6/ 2021م حتى 30/ 6/ 2021م

الأوراق المطلوبة :

1. أصل مفردات مرتب حديثة ( للزوج والزوجة ) ولا يزيد الدخل عن 4750 جنيهًا للمتزوج , 3500 جنيه للأعزب.

2. صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

3. صورة قسيمة الزواج للمتزوج.

4. أصل إيصال مرافق حديث ( كهرباء – غاز – مياه).

5. صورة إيصال جدية الحجز :

مبلغ جدية الحجز لنموذج (2) مبلغ 15000 جنيه.

مبلغ جدية الحجز لنموذج (3) مبلغ 20000 جنيه.

6. كراسة الشروط :

سعر كراسة الشروط (300 جنيه) بديوان عام الهيئة بالدقي ومناطق أوقاف القاهرة والمنوفية والشرقية.