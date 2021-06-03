قبل أيام من انطلاقها.. تفاصيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 سنة .. الشروط والضوابط

الشارقة - اميمة ياسر -

أيام قليلة وتنطلق مبادرة البنك المركزي المصري، للتمويل العقاري بقائدة 3% حيث أصدر شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%، وتم إرسالها للبنوك، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك تستهدف العملاء محدودي ومتوسطي الدخل.

علم "القاهرة" أن أهم شروط وبنود وضوابط المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة، وفقًا للمستند الصادر عن البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر:

%3 نسبة الفائدة على قروض التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل ضمن المبادرة من كل البنوك أو شركات التمويل العقاري.

السماح لشركات التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة.

مدة السداد تصل لـ30 عاما، ومن الممكن للراغبين الاستفادة من المبادرة بنفس سعر الفائدة وبمدة سداد أقل

البنك المركزي خصص 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

1.3 مليون جنيه حد أقصى لقيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل.

350 ألف جنيه حد أقصى لقيمة الشقة السكنية لمحدودي الدخل.

لا يوجد حد الأقصى لمساحة الوحدة السكنية بالنسبة لمتوسطي الدخل ولكن لا يجب أن يزيد سعرها عن الحد الأقصى المقرر.

يمكن للمواطنين ممن يبلغ عمرهم 60 عامًا أو أكبر (أصحاب المعاشات) الاستفادة من المبادرة الجديدة للتمويل العقاري ولكن بشرط سداد 40% من قيمة الشقة الممولة كمقدم حجز لها، مع تخفيض فترة سداد أقساط باقي قيمة الوحدة السكنية لتصل حتى 15 عامًا.

%10 نسبة المقدم الذي يقوم المواطن بسداده للشقة ضمن فئة متوسطي الدخل تدفع مرة واحدة.

%15 نسبة المقدم الذي يقوم المواطن بسداده للشقة ضمن فئة محدودي الدخل تدفع على أقساط متساوية لمدة 3 سنوات.

يجب أن تكون الوحدة السكنية كاملة المرافق ومتشطبة بالكامل ومسجلة.

يحق للعملاء الأفراد من الحاصلين على قروض بنكية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بشرط ألا تزيد الأقساط الشهرية عن 50% من إجمالي قيمة الدخل الشهري لهم.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري على 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة بالمسبة لمتوسطي الدخل.

أما بالنسبة لمحدودي الدخل، يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 4.5 آلاف جنيه للأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

1127 جنيهًا قيمة القسط الشهرى للمستفيدين من المبادرة من محدودي الدخل.

ننشر تفاصيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 سنة