انخفاض طفيف في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر بقيمة طفيفة خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، حيث هبط الجرام جنيهًا واحدًا مقارنة بأسعار أمس.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 815 جنيهًا مقابل 816 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 699 جنيهًا للجرام، وسعر الجرام عيار 24 نحو 931 جنيهًا للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6520 جنيهًا.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن أسعار الذهب تراجعت عالميًا بقيمة 3.4 دولار في الأوقية بنسبة تراجع بلغت 0.18%؛ ليسجل سعر الأوقية 1897.03 دولار، في الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت القاهرة.