الاقتصاد

لماذ حذر كبار الاقتصاديين فى العالم من العملات المشفرة وبيتكوين؟ × 7 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - حذر عدد من كبار الاقتصاديين فى العالم من تعامل الأفراد والدول مع العملات المشفرة عامة وعملة على نحو خاص.. تعرف على أسباب تحذير الخبراء من التعامل معها.

 

1- تستهلك طاقة تتجاوز ما تستهلكه عدة دول فى عمليات تعدين مما يضر بالبيئة.

 

2- هذه العملات رفعت  أسعار أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها لاستخدامها فى التعدين.

 

3- التعامل معها مثل  المضاربة التى تصل لحد المقامرة على هذه العملات.

 

4- الأثر السلبى على الطاقة والبيئة يتجاوز الحدود الشخصية بما يستدعى تدخل الحكومات بما فى ذلك المعنية بالبيئة وتغيرات المناخ.

 

 5- وسيلة لاستنزاف أموال المستثمرين بسهولة، نتيجة تقلباتها الحادة، ولعدم خضوعها لمعايير دولية.

 

6- دول العالم ترفض التعامل معها، وكذلك البنوك المركزية.

 

7- مع قرب اصدار دول العالم لعملات رقمية معترف بها ستنتهى البيتكوين تدريجيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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