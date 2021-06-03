شكرا لقرائتكم خبر عن لماذ حذر كبار الاقتصاديين فى العالم من العملات المشفرة وبيتكوين؟ × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذر عدد من كبار الاقتصاديين فى العالم من تعامل الأفراد والدول مع العملات المشفرة عامة وعملة البيتكوين على نحو خاص.. تعرف على أسباب تحذير الخبراء من التعامل معها.
1- تستهلك طاقة تتجاوز ما تستهلكه عدة دول فى عمليات تعدين مما يضر بالبيئة.
2- هذه العملات رفعت أسعار أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها لاستخدامها فى التعدين.
3- التعامل معها مثل المضاربة التى تصل لحد المقامرة على هذه العملات.
4- الأثر السلبى على الطاقة والبيئة يتجاوز الحدود الشخصية بما يستدعى تدخل الحكومات بما فى ذلك المعنية بالبيئة وتغيرات المناخ.
5- وسيلة لاستنزاف أموال المستثمرين بسهولة، نتيجة تقلباتها الحادة، ولعدم خضوعها لمعايير دولية.
6- دول العالم ترفض التعامل معها، وكذلك البنوك المركزية.
7- مع قرب اصدار دول العالم لعملات رقمية معترف بها ستنتهى البيتكوين تدريجيا.