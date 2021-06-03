شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: هبوط مخزونات النفط بنحو 5.5 مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 5.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 3.3 مليون برميل.



وصعدت مخزونات البنزين بحوالي 2.5 مليون برميل فيما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 1.6 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام حيث تم تأجيلها يوما بسبب عطلة رسمية الإثنين الماضي.