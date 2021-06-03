شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع طفيف قبيل صدور بيانات هامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع.



وذكرت منظمة العمل الدولية بأنها لا تتوقع تعافي سوق العمل العالمي من تداعيات جائحة كورونا قبل عام 2023.



كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أطلقت أمس توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.9% في عام 2021، وهو أعلى نمو سنوي منذ عام 1984.



هذا، وسوف تصدر غدا الخميس بيانات الوظائف بالقطاع الخاص وأيضا بيانات مؤشر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري الأشمل يوم الجمعة القادمة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.1 دولار وأغلق المعدن عند 68.83 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69 دولارا وأقل سعر عند 67.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.5% أو ما يعادل 1.1 دولار وأغلق الخام عند 71.35 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 71.4 دولار وأقل سعر عند 70.3 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة .0.1% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 34600 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34706 نقاط وأقل مستوى عند 34545 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 13756 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13775 نقطة وأقل مستوى عند 13689 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4208 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 4217 نقطة وأقل مستوى عند 4198 نقطة.