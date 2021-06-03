شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا ترتفع بدعم من صناعة الزيوت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتلقت السلعة الزراعية دعما من الطلب القوي من جانب صناعة الزيوت.



وارتفعت عقود زيوت الصويا بنسبة 4.4% خلال تداولات اليوم محققة مكاسب لثالث جلسة على مدار الأربع جلسات الماضية.



يأتي ذلك نتيجة المخاوف بشأن نقص المعروض العالمي من الصويا في ظل القلق من جفاف الطقس في أمريكا الشمالية.



وذكر مراقبون أن جفاف الطقس في الولايات المتحدة وكندا ربما يؤثر سلباً على جودة ووفرة المحاصيل الزراعية، وهو ما دعم أسعار الذرة والصويا.



وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية في الأسبوع الماضي أن شركات تصدير أمريكية باعت أكثر من 5.6 مليون طن من الذرة إلى الصين، ولم تظهر البيانات إلغاء صفقات على نطاق واسع.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:10 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 1% إلى 15.62 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 15.67 دولار وأقل سعر عند 15.41 دولار.