شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية متضاربة، لكن العملة البريطانية تلقت دعما من سيطرة لندن على جائحة "كورونا".



وتمكنت بريطانيا من عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في إشارة إلى المزيد من التحسن في تعاملها مع جائحة كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وأظهرت بيانات حكومية بريطانية أن البلاد لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في حين سجلت ما يقرب من 3100 حالة إصابة، وبالتالي، تعد أول مرة لا تسجل فيها الدولة الأوروبية أي حالات وفاة منذ نهاية شهر يوليو/تموز من عام 2020.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة ارتفع مسجلا 87 ألفا في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى القراءة 80 ألفاً.



وسجل صافي الإقراض للأفراد في بريطانيا 2.9 مليار جنيه إسترليني أعلى من توقعات عند 7.4 مليار جنيه إسترليني.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.4172.