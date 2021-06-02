شكرا لقرائتكم خبر عن بن طوق: القطاع الخاص قوي وتطور كبير لريادة الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

توقع «التقرير الاقتصادي السنوي 2020» الذي أصدرته وزارة الأقتصاد مؤخراً، أن تعود دولة الإمارات إلى طريق النمو الاقتصادي مجدداً في العام 2021، بعد أن تتعافى من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19 التي أصابت الاقتصاد العالمي وكل اقتصادات الدول بالانكماش خلال العام 2020.

عبدالله بن طوق المري

واستناداً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً حقيقياً في 2021 بنسبة 1.3 % بالمقارنة مع انكماش 6.6 % في 2020، ويتوقع أن يبلغ متوسط نمو اقتصاد الإمارات نسبة 2.6%خلال عام 2025. كما يتوقع أن تظل الإمارات خلال 2022/2021 من دون بطالة بين مواطنيها، كما هو الحال خلال العام الجاري، برغم تداعيات «كوفيد-19» كما يتوقع أن تحتفظ الإمارات عام 2021 بمكانتها بين أكثر دول العالم في حجم النشاط الاستثماري، حيث ستنتمي إلى فئة الدول الأعلى في مستويات النشاط الاستثماري، التي تتراوح مستويات النشاط لديها بين 10 و20 درجة.

كما يتوقع أن تظل الإمارات عام 2021 بين أعلى دول العالم في تحقيق فائض في الحساب الجاري للميزانية، حيث تحقق فائضاً في الحساب الجاري لميزانيتها 2021 بنسبة 7.5% مقارنة مع فائض 3.6 %عام 2020، رغم تداعيات كوفيد 19 والمحفزات المالية الهائلة التي رصدتها حكومة الإمارات، سواء على المستوى الاتحادي، أم الحكومات المحلية، لمواجهة هذه التداعيات.

عام استثنائي

وفي التقرير، قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن عام 2020 قد مثل عاماً استثنائياً ومليئاً بالمتغيرات واقتصادات العالم نتيجة الآثار المترتبة عن انتشار جائحة كوفيد19.

أضاف ابن طوق في كلمة له ضمن «التقرير الاقتصادي السنوي 2020» الذي أصدرته الوزارة مؤخراً: تبنت دول العالم خططاً واستراتيجياتٍ متعددةً للتعامل مع تداعيات الجائحة على منظوماتها الاقتصادية، وقد أثبت الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة على مر السنوات والعقود الماضية قدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وتعامله الفعال مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح: لا شك في أن القدرة والمرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني هما نتيجة لما حققه اقتصاد الدولة من إنجازات وتطورات عبر السنوات الماضية، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تم تعزيز مقومات التنوع والاستدامة والتنافسية العالمية وفق مبادئ الابتكار والمعرفة، مدعومة بسياسات حكومية ذات كفاءة عالية، سواء في الجوانب الاقتصادية أو المالية أو النقدية أو التجارية، فضلاً عن قوة القطاع الخاص في الدولة والتطور الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وكذلك مستوى الريادة المتميز للشركات الوطنية والأجنبية العاملة في أسواق الدولة وقدرتها العالية على التكيف وتطوير آليات ونماذج الأعمال، والمكانة المرموقة للدولة كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والأعمال والاستثمار والسياحة.

منهجية

وأشار بن طوق الى أن دولة الإمارات قد نجحت في أن تكون من أسرع الدول على مستوى المنطقة في تبني استجابة منهجية للأزمة، حيث ركزت على اتخاذ إجراءات سريعة وإطلاق حزم اقتصادية متعددة وتطوير خطط واستراتيجيات متكاملة ليس فقط للتعامل مع الآثار الفورية للجائحة على الاقتصاد وأنشطة الأعمال، بل لتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف والتحول نحو نموذج أكثر مرونة واستدامة وبناء مسار إنمائي طويل الأجل، يرتكز على توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات الاقتصاد الجديد كمحركات للتنمية المستقبلية.

خطة تعاف

وتابع وزير الاقتصاد: اعتمدت حكومة دولة الإمارات خطة متكاملة ومرنة للتعافي والنهوض الاقتصادي تقودها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع العديد من الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وتتألف من حزمة كبيرة من المبادرات وفق ثلاث مراحل رئيسية، وتم حتى اليوم إنجاز 46 % من مبادرات المرحلة الأولى، وبلغت قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ما يزيد على 388 مليار درهم إماراتي، الأمر الذي أسهم في استمرارية الأعمال وزيادة زخم الأنشطة التجارية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في مختلف القطاعات الحيوية.

واختتم بن طوق: لا شك في أن جهود الحكومة مستمرة لدعم الاقتصاد وزيادة تنافسيته ومرونته، وقد رصدت العديد من المؤشرات العالمية هذه الجهود ومن أبرزها مؤشر التعافي الاقتصادي العالمي الذي أصدرته مؤخراً مجموعة «هورايزون» البحثية، والذي تبوأت فيه دولة الإمارات المركز الأول عربياً، وحصدت مراكز متقدمة عالمياً على العديد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بتعافي الاقتصاد وتنميته المستدامة.

تراجع الواردات

وحول مؤشر أسعار المستهلك، توقع التقرير أن يعود التضخم إلى الارتفاع في 2021 بنسبة 1.5% بعد انكماش متوقع بنفس النسبة خلال عام 2020، مع توقع أن يظل التضخم بحدود 2.1% حتى العام 2025

ومن المتوقع انخفاض الواردات الإماراتية من السلع والخدمات خلال عام 2020 بنسبة انكماش 1.13% ومعاودة النمو الى 10.6% خلال عام 2021، وبالمقابل انخفاض الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات خلال عام 2020 بنسبة انكماش بلغت - 11.9 % ومعاودة الانتعاش بنسبة 12.7% خلال عام 2021.

كما من المتوقع انخفاض الواردات الإماراتية من السلع خلال عام 2020 بنسبة –12.7%وعودة النمو خلال عام 2021 بنسبة 11.8% وبالمقابل انخفاض الصادرات الإماراتية من السلع خلال عام 2020 بنسبة انخفاض –13.6%، وعودة النمو خلال عام 2021 بنسبة 14%.

محفزات

ومن المرجح لبرنامج الدعم الاقتصادي الموجه المعزز الذي اعتمده المصرف المركزي وحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها كل من الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية أن تعزز الأنشطة غير الهيدروكربونية وأسعار العقارات والتوظيف ونمو الائتمان مع تأثير إيجابي على الشعور العام بمجرد السيطرة على مخاطر الفيروس.

كما ان تأجيل موعد انعقاد اكسبو 2020 الى اكتوبر 2021 بسبب جائحة كوفيد- 19؛ سيكون له فائدة عظيمة لدولة الإمارات، حيث ان هذا الحدث سيكون بمثابة ترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ من المتوقع أن يصل عدد زوارها إلى أكثر من 25 مليون شخص تقريباً، ما يعود بالفوائد الكبيرة على الدولة وعلى اقتصادها. كما سيشكل أهم وأكبر حدث عالمي لإعادة بناء العلاقات الدولية في 2021 بعد تداعيات أزمة «كوفيد 19» التي طالت جميع الدول وجميع القطاعات وعلاقات التعاون.